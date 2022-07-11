Об этом рассказал член наблюдательного совета подмосковного клуба Роман Терюшков.
"Да, все верно пишут по поводу Ломовицкого. На тренировке он был, мы смотрим пока что. Окончательной договоренности нет. Как только она будет, мы обязательно об этом объявим", - приводит слова Терюшкова Чемпионат.
Ранее сегодня появилась информация, что Ломовицкий, а также экс-хавбек "Рубина" Александр Зуев продолжат карьеру в "Химках".
Александр Ломовицкий зимой 2022 года перешел в "Рубин". В завершившемся сезоне 24-летний футболист провел за казанцев 13 матчей, в которых забил 1 гол. Его контракт с "Рубином" рассчитан до лета 2026 года.
Полузащитник "Рубина" Ломовицкий находится в расположении "Химок"
Полузащитник "Рубина" Александр Ломовицкий находится в расположении "Химок".
Фото: РПЛ