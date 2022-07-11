- По-настоящему ли интересуется футболом глава "Газпрома"? По-настоящему! И он - самый преданный "Зениту" болельщик. Настоящий фанат, и главное - всё делает для команды. Если Миллера не будет, я и не представляю, как "Зенит" станет существовать. Он во всем участвует - от всяких приглашений до контрактов, он ведь всё подписывает. У него есть несколько советчиков. Я, наверное, один из них, - передает слова Орлова "Спорт уик-энд".
60-летний Алексей Миллер с 2001 года является председателем правления ПАО "Газпром" - генерального спонсора и обладателя контрольного пакета акций петербургского "Зенита" с конца 2005 года. В период сотрудничества с "Газпромом" сине-бело-голубые 8 раз выиграли чемпионат России, 3 раза стали обладателями Кубка России, 7 раз побеждали в национальном Суперкубке, выиграли Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. "Зенит" является действующим чемпионом страны, завоевав это звание в четвертый раз подряд.
Орлов: если Миллера не будет, я и не представляю, как "Зенит" станет существовать
Экс-телекомментатор и болельщик "Зенита" Геннадий Орлов рассказал о роли в жизни клуба председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера.
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