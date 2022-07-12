Ранее сообщалось, что футболисты должны прилететь в Россию 13-14 июля.
"Нет, завтра в Россию они не прилетят, прилет запланирован на 17 июля", - цитирует агент РБ Спорт.
Напомним, в конце июня "Зенит" объявил о соглашении с бразильским "Коринтиансом" о двусторонней аренде игроков. 21-летний нападающий Юри Алберто сезон-2022/2023 проведет в "Коринтиансе", 24-летний голкипер Иван и 21-летний вингер Густаво Мантуан - в "Зените".
Мантуан на прошлой неделе получил травму, выступая за "Коринтианс" в матче Кубка Либертадорес. Главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что повреждение игрока не является катастрофическим.
Агент Ивана и Мантуана назвал дату прилета новичков "Зенита" в Россию
Луис Фернандо Гарсия, агент новичков "Зенита" Ивана Куарежмы и Густаво Мантуана, когда ждать приезда бразильских новичков петербуржцев.
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