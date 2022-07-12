"Все легионеры, которые уезжают из России, – предатели! Они должны целовать руку, которая их кормит. У них были хорошие контракты", - сказал Божович.
В марте ФИФА разрешила легионерам замораживать трудовые соглашения с клубами РПЛ и уезжать из страны. После нового правила ФИФА в России планировали наложить запрет на вылет в Первую лигу, но в конце прошлого сезона решение отменили.
Последними клубами на данный момент в тренерской карьере Божовича стали тульский "Арсенал" и самарские "Крылья Советов".
В 2014 году Миодраг вместе с "Ростовом" стал обладателем Кубка России.
Источник: "Sport24"
Божович: легионеры, уезжающие из России, – предатели
Бывший главный тренер "Крыльев Советов" высказался о легионерах, приостановивших контракт с российскими клубами.
Фото: ФК "Арсенал"