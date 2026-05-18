Червиченко сравнил результаты "Спартака" при Карседо и при Станковиче

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о выступлениях команды под руководством испанского тренера Хуана Карлоса Карседо.
По мнению Червиченко, с Карседо "Спартак" уже выступает лучше, чем с предыдущим главным тренером Деяном Станковичем.

"С Карседо команда показывает очень хорошую игру, но в какой?то момент её просто не хватает физически — к 70?й минуте садятся в оборону, проваливаются.

Думаю, результат работы Карседо в "Спартаке" можно будет оценивать на следующей неделе после суперфинала Кубка России. Если красно?белые выиграют его, то можно оценить положительно, если же нет — значит, пока Хуан работает не очень. Но это уже лучше, чем было у Станковича. Хоть какие?то показатели, позитивные моменты просматриваются", — отметил Червиченко в беседе с "Матч ТВ".

По итогам сезона 2025/2026 "Спартак" набрал 52 очка и занял 4-е место в Российской Премьер-Лиге. 24 мая на стадионе "Лужники" в Москве пройдёт суперфинал Кубка России, в котором красно-белые померяются силами с "Краснодаром".

