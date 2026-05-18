Пономарёв считает, что ЦСКА надо избавиться от большего числа иностранцев

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв призвал клуб больше доверять отечественным исполнителям.
В сезоне 2025/2026 армейцы заняли 5-е место в Российской Премьер-Лиге. По мнению Пономарёва, у легионеров, в отличие от российских игроков, на первом месте деньги, а не футбол.

"Игдисамов и так останется в ЦСКА, но тренеру нужен более авторитетный помощник. Его заслуга в том, что выиграли своими же пацанами, которые разнесли всю эту компанию.

Вот так надо действовать — выгонять всех иностранцев и играть с нашими российскими футболистами. Они играют в настоящий, любимый ими футбол. А у легионеров на первом месте деньги, а потом уже игра", — отметил Пономарёв в разговоре с "Советским спортом".

В 30 туре ЦСКА на своём поле обыграл "Локомотив" со счётом 3:1. Дмитрий Игдисамов является исполняющим обязанности главного тренера армейцев с начала мая — он занял эту должность после увольнения швейцарца Фабио Челестини, возглавлявшего коллектив с начала сезона.

