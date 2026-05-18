Как сообщает "Спорт-Экспресс", железнодорожники ведут переговоры с представителями игрока красно-белых Никиты Чернова, проведшего сезон 2025/2026 в аренде в "Крыльях Советов".
По сведениям источника, стороны обсуждают подписание контракта по схеме "1+1" и близки к договорённости. В минувшем сезоне Чернов отыграл за "Крылья" 24 матча, в которых забил 2 мяча.
В составе "Спартака" футболист провёл 80 матчей, забил один гол и отдал 3 голевые передачи (2022–2025). Контракт Чернова с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2026 года, а его рыночную стоимость Transfermarkt оценивает в 1,5 млн евро.
"Локомотив" ведёт переговоры с защитником "Спартака" — источник
Московский "Локомотив" может усилиться центральным защитником другого столичного коллектива — "Спартака".
