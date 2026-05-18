Бандикян считает, что Игдисамов заслуживает быть главным тренером ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

Эти две игры в РПЛ нам удалось выиграть, поэтому Дмитрий Игоревич заслуживает быть главным тренером ЦСКА ", — передаёт слова Бандикяна "Советский спорт"

Бандикян признался, что ему комфортно работать с Игдисамовым, так как он знает его по молодёжной команде."Заняли не то место, которое хотели. Таковы реалии, на следующий сезон будем ставить самые высокие задачи. Я очень хорошо отношусь к Игдисамову. Это мой тренер по молодёжке и академии, поэтому мне с ним очень комфортно.ЦСКА финишировал на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026. 4 мая клуб уволил с поста главного тренера швейцарца Фабио Челестини и назначил исполняющим обязанности наставника Дмитрия Игдисамова.