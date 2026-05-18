Матчи Скрыть

Бандикян считает, что Игдисамов заслуживает быть главным тренером ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Артём Бандикян рассказал, как оценивает сезон 2025/2026 в исполнении армейцев, а также поделился мнением о том, стоит ли утверждать Дмитрия Игдисамова главным тренером команды.
Фото: ПФК ЦСКА
Бандикян признался, что ему комфортно работать с Игдисамовым, так как он знает его по молодёжной команде.

"Заняли не то место, которое хотели. Таковы реалии, на следующий сезон будем ставить самые высокие задачи. Я очень хорошо отношусь к Игдисамову. Это мой тренер по молодёжке и академии, поэтому мне с ним очень комфортно.

Эти две игры в РПЛ нам удалось выиграть, поэтому Дмитрий Игоревич заслуживает быть главным тренером ЦСКА", — передаёт слова Бандикяна "Советский спорт".

ЦСКА финишировал на пятом месте турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги сезона 2025/2026. 4 мая клуб уволил с поста главного тренера швейцарца Фабио Челестини и назначил исполняющим обязанности наставника Дмитрия Игдисамова.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится