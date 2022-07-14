"К началу чемпионата, думаю, не успеем привести игрока на позицию центрального защитника. Но в ближайшее время ожидается усиление на эту позицию. Один точно, но, надеюсь, этим не ограничится", - заявил Бабаев.
После сезона-2021/2022 "армейскую" команду покинул защитник Хёрдур Магнуссон, а бразилец Бруно Фукс улетел в Бразилию для прохождения лечения. В межсезонье "красно-синие" просматривали защитника Кирилла Большакова, но главный тренер Владимир Федотов отказался его подписывать.
По итогам прошлого розыгрыша "красно-синие" набрали 50 очков и заняли пятое место в турнирной таблице.
Источник: "Sport24"
ЦСКА в ближайшее время приобретёт минимум одного центрального защитника
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев раскрыл задачи клуба на летнее трансферное окно.
Фото: ТАСС