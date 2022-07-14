"Бюджет ЦСКА на сезон-2022/23 не сильно отличается от того, что был в предыдущем, остается примерно в тех же параметрах. Он утвержден», — заявил Бабаев.
Напомним, бюджет ЦСКА в прошлом сезоне составлял 6 миллиардов рублей.
В летнее трансферное окно москвичи планируют приобрести минимум одного защитника.
По итогам прошлого розыгрыша "красно-синие" набрали 50 очков и заняли пятое место в турнирной таблице.
Источник: "Sport24"
Бабаев озвучил бюджет ЦСКА на новый сезон
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о бюджете команды на сезон-2022/2023.
Фото: "Sportbox"