По данным источника, футболист не будет играть минимум в течение пяти недель.
Ранее в СМИ появилась информация, что у Кайо подозрение на разрыв крестообразных связок.
Ранее "Краснодар" не смог одержать победу над "Факелом" в матче первого тура Российской Премьер-лиги – встреча завершилась со счетом 2:2.
23 июля южане на своем поле примут московский "Спартак".
Источник: "Матч ТВ"
Источник назвал срок, на который выбыл защитник "Краснодара" Кайо из-за травмы
Защитник "Краснодара" Кайо пропустит больше месяца из-за травмы, которую он получил в товарищеском матче с "Ростовом".
Фото: ФК "Краснодар"