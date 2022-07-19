Бабаев - о Fan ID: самое большое разочарование - пустой фан-сектор ЦСКА

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о своем отношении к введении в российском футболе системы персонифицированного учета болельщиков - Fan ID.
Фото: "Чемпионат"
- Как я отношусь к Fan ID? Вы всё сами могли видеть в первом туре. Лично у меня самое большое разочарование от матча - это наш пустой фан-сектор. Очень тоскливо смотреть футбол без сильной шумовой поддержки и энергетики, которую обеспечивает фанка. Да и команде не хватало нашего 12-го игрока. Такую атмосферу сложно назвать футбольной. Например, в доковидном сезоне-19/20 первый тур посетило более 180 тысяч человек, а в этот раз чуть больше 60, - передает слова Бабаева Sport24.

В новом сезоне Российской премьер-лиги планируется ввести в действие систему цифровых паспортов болельщика - Fan ID, без наличия которых будет невозможно купить билеты на матч чемпионата России. В осенней части сезона Fan ID введут в действие на пяти стадионах - домашних аренах "Ростова", "Сочи", "Нижнего Новгорода", "Урала" и "Крыльев Советов", с весенней части планируется запустить эту систему на всех стадионах РПЛ. Фанаты большинства российских клубов, в том числе ЦСКА, объявили о бойкоте матчей чемпионата вплоть до отмены Fan ID. Посещаемость первого домашнего для ЦСКА матча сезона против "Урала" в рамках 1 тура РПЛ (2:0) составила 6202 зрителя.


ЦСКА Бабаев Fan ID
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится

Последние новости

"Пюник" уступил "Дюделанжу" в первом матче 2-го отборочного раунда ЛЧ
"Карабах" обыграл "Цюрих" в первом матче второго отборочного раунда Лиги чемпионов
Петржела - о "Зените": бразильцы - лучше, чем африканцы. Но с ними будут проблемы
Мантуан рассказал о своей травме и сроках восстановления
СМИ: Роналду сделал инъекции ботокса в свой половой орган 5
Кан - о подписании де Лигта: сильная команда нуждается не только в сильном нападении
Бабаев рассказал о трансферных перспективах ЦСКА
Бабаев - о победе ЦСКА над "Уралом": работа на сборах игроков и тренерского штаба не прошла даром
"Бавария" объявила о подписании защитника "Ювентуса" де Лигта
Керк: в России действуют в защите намного лучше, чем в Нидерландах. Лучшая оборона - у "Зенита" 1
Бабаев - о Fan ID: самое большое разочарование - пустой фан-сектор ЦСКА 2
Вратарь Иван: счастлив стать частью "Зенита" - европейского клуба, известного во всем мире 3
Булыкин: "Торпедо" в РПЛ еще не понимает, куда попало. "Динамо" покажет класс эксклюзив
СМИ: "Локомотив" не смог купить вингера "Флуминенсе" за 6,5 миллиона евро 1
Мостовой - о лицензии: кому надо, эту бумажку оформляют автоматом. Карпин официально тренер, хотя просто договорился 15
Гендиректор "Зенита" рассказал о разносторонних игровых возможностях новичка Мантуана 1
Медведев прокомментировал переход в "Зенит" Мантуана 1
Гацкан-младший подписал первый контракт с "Ростовом" 6
Ветераны сборной и московского "Торпедо" сыграют матч памяти в день рождения Стрельцова 1
СМИ: "Спартак" обратился в ЭСК по пяти эпизодам судейства матча против "Ахмата" 47
"Привет, я вернулся!". ЦСКА опубликовал видео с Бруно Фуксом 10
Мантуан на правах аренды с правом выкупа перешел в "Зенит" 4
"Спартак" будет добираться до матча с "Краснодаром" самолетом через Ставрополь 3
Источник: Хендрикс может покинуть "Фейеноорд". Тренер сообщил, что игрок не входит в его планы 3
"Тяжело переношу утрату". Евсеев заплакал после прощания с Ярцевым 4
Ловчев: не думаю, что на похоронах Федуна и Заремы соберется столько же людей, как у Ярцева 42
Источник: Вендел продлит контракт с "Зенитом" до 2027 года 3
У новичка "Боруссии" Себастьяна Аллера обнаружили опухоль яичка 3
"Родина" будет проводить матчи Первой лиги на "ВТБ Арене" - домашнем стадионе "Динамо" 1
Экс-капитан "Уфы" Никитин: команда оказалась там, где заслужила быть за последний год
Все новости
-