- Как я отношусь к Fan ID? Вы всё сами могли видеть в первом туре. Лично у меня самое большое разочарование от матча - это наш пустой фан-сектор. Очень тоскливо смотреть футбол без сильной шумовой поддержки и энергетики, которую обеспечивает фанка. Да и команде не хватало нашего 12-го игрока. Такую атмосферу сложно назвать футбольной. Например, в доковидном сезоне-19/20 первый тур посетило более 180 тысяч человек, а в этот раз чуть больше 60, - передает слова Бабаева Sport24.
В новом сезоне Российской премьер-лиги планируется ввести в действие систему цифровых паспортов болельщика - Fan ID, без наличия которых будет невозможно купить билеты на матч чемпионата России. В осенней части сезона Fan ID введут в действие на пяти стадионах - домашних аренах "Ростова", "Сочи", "Нижнего Новгорода", "Урала" и "Крыльев Советов", с весенней части планируется запустить эту систему на всех стадионах РПЛ. Фанаты большинства российских клубов, в том числе ЦСКА, объявили о бойкоте матчей чемпионата вплоть до отмены Fan ID. Посещаемость первого домашнего для ЦСКА матча сезона против "Урала" в рамках 1 тура РПЛ (2:0) составила 6202 зрителя.
Бабаев - о Fan ID: самое большое разочарование - пустой фан-сектор ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев ответил на вопрос о своем отношении к введении в российском футболе системы персонифицированного учета болельщиков - Fan ID.
Фото: "Чемпионат"