"Команду покинул ряд футболистов. Для того, чтобы улучшить результат прошлого сезона, их надо заменить более качественными игроками. "Динамо" будет где-то в середине таблицы", - сказал Силкин.
Сергей Силкин возглавлял "Динамо" с 2011 по 2012 годы. После трёх поражений подряд в 2012-м оставил должность по собственному желанию.
В летнее межсезонье "бело-голубых" покинули Себастьян Шиманьски, Заурбек Плиев и Роман Евгеньев.
"Динамо" в первом туре "Мир РПЛ" сыграло вничью с "Ростовом".
Источник: "betON"
Силкин: "Динамо" будет в середине таблицы
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин прокомментировал перспективы "бело-голубых" в новом сезоне.
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