"Это правда, "Зенит" согласовал переход Кирилла Кравцова в "Сочи", — сказал генеральный директор санкт-петербургского "Зенита" Александр Медведев.
Российский хавбек подпишет с сочинским клубом контракт на четыре года. Официальное объявление состоится в ближайшие дни.
Кравцов - воспитанник "Зенита". В сезоне-2021/2022 Кирилл выступал на правах аренды в "Пари НН". Отыграл 28 матчей и отметился в них двумя голами и двумя результативными передачами.
Источник: "Чемпионат"
Кравцов перейдёт в "Сочи"
Полузащитник Кирилл Кравцов переходит в "Сочи".
Фото: "Чемпионат"