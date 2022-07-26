"Да, это правда. Фернандес подписал контракт с "Динамо", - цитирует Ромеро Sport24.
Ранее сообщалось, что Роберто Фернандес должен в ближайшее время подписать контракт с "Динамо". Он посетил матч второго тура, в котором бело-голубые разгромили "Торпедо" (4:0).
Парагваец выступает на позиции центрального защитника. В его активе 70 матчей за "Гуарани", в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Фернандеса в 1,3 млн евро.
Агент Фернандеса подтвердил подписание контракта с "Динамо"
Агент Альберто Ромеро, представляющий интересы Роберто Фернандеса, заявил, что игрок подписал контракт с "Динамо".
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