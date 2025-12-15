Дьяков рассказал, с чего у Карпина возникли главные проблемы в "Динамо"

"Он не доработал сезон вместе с "Динамо" до конца. Является ли Карпин главным провалом года среди тренеров? Называть это можно как угодно. Но самое главное — совмещение постов в сборной и клубе… Это очень сложно для любого тренера.
Сам Карпин об этом неоднократно говорил. Хотя для чего было вновь соглашаться на совмещение работы в клубе и сборной после "Ростова"? Я не понимаю. Вот отсюда и были главные беды", - цитирует Дьякова "Советский Спорт".
Валерий Карпин был главным тренером московского "Динамо" с июня по ноябрь 2025 года. Специалист продолжает занимать аналогичную должность в национальной команде России. Исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых стал Ролан Гусев, который ранее уже занимал этот пост после ухода из клуба Марцела Лички.
Напомним, что Валерий Карпин в феврале 2025 года покинул пост главного тренера "Ростова".
После 18 сыгранных туров бело-голубые располагаются на десятой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 21 баллом в своем активе. Сообщалось, что "Динамо" может оставить Гусева на посту главного тренера, также бело-голубые рассматривают кандидатуру Станислава Черчесова.
Фото: ФК "Динамо"