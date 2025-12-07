Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Динамо Мх
14:00
Нижний НовгородНе начат
Сочи
16:30
ЛокомотивНе начат
Балтика
19:00
Крылья СоветовНе начат
Краснодар
19:00
ЦСКАНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Брайтон
17:00
Вест ХэмНе начат
Фулхэм
19:30
Кристал ПэласНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эльче
16:00
ЖиронаНе начат
Валенсия
18:15
СевильяНе начат
Эспаньол
20:30
Райо ВальеканоНе начат
Реал Мадрид
23:00
СельтаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кремонезе
14:30
ЛеччеНе начат
Кальяри
17:00
РомаНе начат
Лацио
20:00
БолоньяНе начат
Наполи
22:45
ЮвентусНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Гамбург
17:30
ВердерНе начат
Боруссия Д
19:30
ХоффенхаймНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
17:00
АнжеНе начат
Осер
19:15
МетцНе начат
Гавр
19:15
ПарижНе начат
Лорьян
22:45
ЛионНе начат

Вердер - Штутгарт. 14 декабря 2025 21:30

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp 

            
 Чемпионат Германии

14 тур
   
        

        
        
        	

	




Чтобы участвовать в прогнозах Зарегистрируйтесь, либо войдите на сайт



        
          	 
    	
    

        
        
        
        
        
Вердер Штутгарт Чемпионат Германии

     
        
        





        

            
                
Нашли ошибку в статье?