Клубы Пути РПЛ заработали более миллиарда рублей
1
КДК изучит конфликт и обвинения в расизме в перерыве матча "Краснодар" - ЦСКА
19
"Краснодар" объявил о продлении контрактов с двумя игроками
Кордоба - лучший бомбардир в истории "Краснодара" в РПЛ
12
"Краснодар" в большинстве одержал волевую победу над ЦСКА
71
Сегодня (5)
Завтра (9)
Вчера (20)
2025/26
Вулверхэмптон
23:00
Манчестер Юнайтед
Не начат
2024/25
Осасуна
23:00
Леванте
Не начат
2025/26
Пиза
17:00
Парма
Не начат
Удинезе
20:00
Дженоа
Не начат
Торино
22:45
Милан
Не начат
2025/26
Динамо Мх
0 - 1
0
1
Нижний Новгород
Завершен
Сочи
2 - 4
2
4
Локомотив
Завершен
Балтика
2 - 0
2
0
Крылья Советов
Завершен
Краснодар
3 - 2
3
2
ЦСКА
Завершен
2025/26
Брайтон
1 - 1
1
1
Вест Хэм
Завершен
Фулхэм
1 - 2
1
2
Кристал Пэлас
Завершен
2024/25
Эльче
3 - 0
3
0
Жирона
Завершен
Валенсия
1 - 1
1
1
Севилья
Завершен
Эспаньол
1 - 0
1
0
Райо Вальекано
Завершен
Реал Мадрид
0 - 2
0
2
Сельта
Завершен
2025/26
Кремонезе
2 - 0
2
0
Лечче
Завершен
Кальяри
1 - 0
1
0
Рома
Завершен
Лацио
1 - 1
1
1
Болонья
Завершен
Наполи
2 - 1
2
1
Ювентус
Завершен
2024/25
Гамбург
3 - 2
3
2
Вердер
Завершен
Боруссия Д
2 - 0
2
0
Хоффенхайм
Завершен
2025/26
Ницца
0 - 1
0
1
Анже
Завершен
Осер
3 - 1
3
1
Метц
Завершен
Гавр
0 - 0
0
0
Париж
Завершен
Лорьян
1 - 0
1
0
Лион
Завершен
Кайрат
18:30
Олимпиакос
Не начат
Бавария
20:45
Спортинг Лиссабон
Не начат
Юнион
23:00
Марсель
Не начат
Тоттенхэм
23:00
Славия
Не начат
Аталанта
23:00
Челси
Не начат
ПСВ
23:00
Атлетико
Не начат
Интер
23:00
Ливерпуль
Не начат
Монако
23:00
Галатасарай
Не начат
Барселона
23:00
Айнтрахт
Не начат
Ланс
ПСЖ
Марсель
Лилль
Лион
Ренн
Монако
Страсбург
Тулуза
Брест
Анже
Ницца
Лорьян
Париж
Гавр
Осер
Нант
Метц
Осер - Лилль. 14 декабря 2025 19:15
