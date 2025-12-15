"Зобнин — хороший. Когда Джикию не оставили, это была беда. Он цементировал команду, даже если не играл. Зобнин — такой же. Может, он не такая великая звезда, но своим личным примером он показывает, на него равняются, к нему тянутся. Неплох и Денисов, хотя играет с ошибками. Умяров вырос. Дмитриев — неплохой, нравится на сегодняшний день. Назову Зобнина, Умярова, Дмитриева", - цитирует Тарпищева "СЭ".
Роман Зобнин выступает за московский "Спартак" с 2016 года - всего полузащитник провел за столичный клуб во всех турнирах 291 матч и записал на свой счет 21 забитый мяч и 19 голевых передач. Ранее полузащитник был игроком "Динамо". Контракт 31-летнего футболиста с красно-белыми рассчитан до конца текущего сезона, сообщалось, что клуб намерен продлить контракт с полузащитником.
Также на счету Зобнина 41 матч в составе национальной команды России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 3 миллиона евро.
Тарпищев выделил одного россиянина в "Спартаке"
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, кого он считает лучшим в составе "Спартака".
