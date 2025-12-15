Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Манчестер Юнайтед
23:00
БорнмутНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Райо Вальекано
23:00
БетисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
22:45
КомоНе начат

Самедов назвал лучший матч сборной России в 2025 году

Экс-игрок "Спартака" Александр Самедов назвал лучший матч национальной команды России в 2025 году.
Фото: РФС
"С Катаром была очень хорошая игра на выезде. В принципе, все соперники были по-своему хорошими. Где-то у нас получилось сыграть ярче, а где-то не удалось что-то показать. Возвращаясь к вопросу: лучшим назову матч со сборной Катара", - цитирует Самедова "Советский Спорт".

В 2025 году сборная России провела 10 товарищеских матчей, одержала шесть побед, трижды сыграла вничью и один раз проиграла.

Товарищеская встреча с Катаром состоялась в сентябре. В том матче национальная команда России одержала выездную победу со счетом 4:1. Забитыми мячами отметились: Александр Головин, Матвей Кисляк, Иван Сергеев и Алексей Миранчук.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится