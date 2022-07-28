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Гулиев: Карпин меня сразу принял, стал для меня футбольным отцом. Думаю, с Юраном тоже никаких проблем не будет

Полузащитник "Химок" Аяз Гулиев рассказал о работе с главным тренером "Ростова" и сборной России Валерием Карпиным.
Фото: РФС
- Не боюсь ли я, что мы не сойдемся характерами с Сергеем Юраном? Родные и мой первый тренер говорили то же самое, когда я шел к Валерию Георгиевичу [Карпину] в "Ростов". Но я вообще не переживал. Cо всеми могу найти общий язык. Если человек ко мне хорошо относится, стараюсь вдвойне к нему лучше. Карпин меня сразу по-свойски принял, стал для меня футбольным отцом. Отношусь к нему с большим уважением. Думаю, с Сергеем Николаевичем у меня никаких проблем тоже не будет. Может, ему даже легче работать с игроком, который похож с ним характером, - передает слова Гулиева Sport24.

25-летний воспитанник академии московского "Спартака" центральный полузащитник Аяз Гулиев выступал за "Ростов" под руководством главного тренера Валерия Карпина с января 2018 года по январь 2019 года, на его счету 21 матч, 1 гол и 4 результативных передачи за желто-синих. В январе 2019 года Гулиев был вновь выкуплен "Спартаком" за сумму трансферной компенсации 1 миллион евро при продаже в "Ростов" за 500 тысяч евро. В июле 2022 года футболист на правах свободного агента перешел из тульского "Арсенала", где он выступал в прошлом сезоне, в подмосковные "Химки" под руководством главного тренера Сергея Юрана.


Ростов Химки Карпин Юран Гулиев
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