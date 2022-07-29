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Гулиев: для Федуна "Спартак" не игрушка, он полностью погружен в команду

Экс-полузащитник "Спартака" Аяз Гулиев рассказал об отношении к клубу президента красно-белых Леонида Федуна.
Фото: ФК "Спартак"
- Каким боссом мне запомнился Федун? Весь в "Спартаке". Клуб для него не игрушка, как многие говорят. Леонид Арнольдович был полностью погружен в команду. Однажды устроил нам праздничный ужин после победы над ЦСКА. Собрались в ресторане, была семейная атмосфера: все друг с другом общались, говорили теплые слова, - цитирует Гулиева Sport24.

66-летний предприниматель Леонид Федун является владельцем московского "Спартака" с 2004 года. Под управлением Федуна красно-белые по одному разу выигрывали золотые медали чемпионата России, национальный Кубок и Суперкубок. В прошедшем сезоне "Спартак" занял десятое место в турнирной таблице с 38 очками в 30 матчах, однако стал обладателем Кубка России. После двух туров нового сезона красно-белые набрали 4 очка и занимают текущее второе место.


Спартак Федун Гулиев
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