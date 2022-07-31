"Когда будет объявлен новый спортивный директор? Он пока не нужен. Начались ли поиски? Пока мы видим хорошую работу Каттани»", - цитирует Федуна ТАСС.
В предыдущем сезоне спортивным директором "Спартака" был итальянский специалист Лука Каттани. Функционер покинул занимаемую должность этим летом. В СМИ сообщалось, что пост временно займет технический координатор команды Артем Ребров, а нового спортдиректора клуб назначит не раньше предстоящей зимы.
Федун: "Спартаку" пока не нужен новый спортдиректор - мы видим хорошую работу Каттани
Владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о возможном сроке назначения нового спортивного директора красно-белых.
Фото: "Чемпионат"