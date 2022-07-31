По данным источника, Вагит Алекперов выступает инициатором приглашения экс-главы Российской Премьер-лиги в московский коллектив.
Отмечается, что Хачатурянц пока не дал окончательного согласия на приход в "Спартак", но вероятность согласования назначения оценивается как очень большая.
Этим летом столичный коллектив покинул советник Федуна Франко Камоции, а позднее – спортивный директор красно-белых Лука Каттани.
Источник: "Чемпионат"
СМИ: Хачатурянца пригласили на пост главы "Спартака" по инициативе Алекперова
На назначении Ашота Хачатурянца президентом "Спартака" настаивает один из акционеров клуба.
Фото: РБК