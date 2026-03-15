Полузащитник "Краснодара" - о матче с "Рубином": это нечеловеческие условия

Полузащитник "Краснодара" Дуглас Аугусто пообщался с журналистами по итогам матча 21-го тура РПЛ с "Сочи" (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"
- Почему получился такой тяжёлый матч с последней командой РПЛ?

- Мне кажется, что хорошо достаточно начали игру в целом. Первый тайм весь был за нами. Во втором тайме начали плохо, давали возможность забить. Но самое главное - уехать с победой, чтобы это придало нам уверенности.

- С чем связаны такие результаты после паузы? Проигрыши "Рубину", ЦСКА.

- Нет, наша команда хороша подготовлена. Предыдущие игры получились неудачными, но это часть футбола, иногда такое случается. Ранее у нас 10 матчей были без поражений, если не ошибаюсь. Главное продолжать побеждать и продолжать борьбу за титул.

И мне кажется, что это нечеловеческие условия играть при -20, как было в предпоследнем матче (С "Рубином"). Негуманно проводить игру в таких условиях. Всё тело замерзает и тяжело что-то делать на поле. Но, естественно, это не отговорка. Но если бы играли в хорошую погоду, игра была бы другой.

- Матч надо было переносить?

- Мне кажется, что да. Для нас это было нехорошо. Для них это пошло на пользу, было их преимуществом. Но нужно забыть об этом и продолжать работать.

- Вы смотрели первый тайм матча "Зенит" - "Спартак"? Как вам игра вашего конкурента?

- Ничего об этом не думаю. Нужно фокусироваться на нашей команде, а не на других. Мы уже выполнили свою работу и всё давление переходит к ним.

- Впереди Кубок с ЦСКА. Насколько принципиальным будет игра, учитывая расистский скандал, который развязался в первом матче?

- Конечно, это очень важная игра для нас. В последнем матче чемпионата мы выиграли 3:2. С должным подходом мы сможем переломить ситуацию и сейчас. Нужно продолжать работу и сконцентрироваться на том, чтобы игра сложилась удачно.

