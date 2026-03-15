Сочи
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен
Зенит
2 - 0 2 0
СпартакЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ДинамоЗавершен
Балтика
1 - 0 1 0
ЦСКАЗавершен

СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
КАМАЗ
1 - 1 1 1
РоторЗавершен
Факел
0 - 0 0 0
ЧерноморецЗавершен
Спартак Кострома
1 - 1 1 1
ЧайкаЗавершен

Защитник "Краснодара" прокомментировал победу над "Сочи"

Защитник "Краснодара" Витор Тормена ответил на вопросы журналистов по итогам матча 21-го тура РПЛ с "Сочи" (2:1).
Фото: ФК "Краснодар"
- По счёту игра получилась нервной.

- Цель сегодня была победить, что мы и сделали. Конечно, были шансы ещё забить голы и сделать игру спокойнее. Но, к сожалению, не получилось. Но это тоже часть игры. Самое важное было победить и сфокусироваться на следующих матчах.

- Во втором тайме играли по счёту, на удержание?

- Нет. Как я уже говорил, это часть футбола. Иногда не всё получается так, как хочется. У нас были шансы увеличить отрыв и сделать 2:0, 3:0, но мяч не летел в ворота и у соперника появилась вера, что могут перевернуть встречу. Поэтому игра стала сложнее под конец.

- Впереди кубковая игра с ЦСКА. На что рассчитываете в этом матче? Особенно на фоне расистского скандала в первой игре.

- Игра будет дома, перед нашими болельщиками и, думаю, мы способны пройти дальше в Кубке. Верю, что у нас есть шансы.

- Насколько важен Кубок России, когда боретесь за победу в РПЛ?

- Каждая игра важна. Независимо от того, Кубок это или чемпионат. На каждую игру выходим бороться за победу. Если получится достичь победы в следующем матче, то будем бороться за победу в обоих турнирах.

- С чем связано, что "Краснодар" сейчас выступает не так, как осенью? Ещё не вошли в сезон?

- Это часть футбола. Но сейчас мы на первом месте, всё будет зависеть от нас. Но такие вещи могут иногда происходить.

