- По счёту игра получилась нервной.
- Цель сегодня была победить, что мы и сделали. Конечно, были шансы ещё забить голы и сделать игру спокойнее. Но, к сожалению, не получилось. Но это тоже часть игры. Самое важное было победить и сфокусироваться на следующих матчах.
- Во втором тайме играли по счёту, на удержание?
- Нет. Как я уже говорил, это часть футбола. Иногда не всё получается так, как хочется. У нас были шансы увеличить отрыв и сделать 2:0, 3:0, но мяч не летел в ворота и у соперника появилась вера, что могут перевернуть встречу. Поэтому игра стала сложнее под конец.
- Впереди кубковая игра с ЦСКА. На что рассчитываете в этом матче? Особенно на фоне расистского скандала в первой игре.
- Игра будет дома, перед нашими болельщиками и, думаю, мы способны пройти дальше в Кубке. Верю, что у нас есть шансы.
- Насколько важен Кубок России, когда боретесь за победу в РПЛ?
- Каждая игра важна. Независимо от того, Кубок это или чемпионат. На каждую игру выходим бороться за победу. Если получится достичь победы в следующем матче, то будем бороться за победу в обоих турнирах.
- С чем связано, что "Краснодар" сейчас выступает не так, как осенью? Ещё не вошли в сезон?
- Это часть футбола. Но сейчас мы на первом месте, всё будет зависеть от нас. Но такие вещи могут иногда происходить.
Защитник "Краснодара" прокомментировал победу над "Сочи"
Защитник "Краснодара" Витор Тормена ответил на вопросы журналистов по итогам матча 21-го тура РПЛ с "Сочи" (2:1).
