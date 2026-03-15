Защитник "Краснодара" прокомментировал победу над "Сочи"

Защитник "Краснодара" Витор Тормена ответил на вопросы журналистов по итогам матча 21-го тура РПЛ с "Сочи" (2:1).

Фото: ФК "Краснодар"

- Цель сегодня была победить, что мы и сделали. Конечно, были шансы ещё забить голы и сделать игру спокойнее. Но, к сожалению, не получилось. Но это тоже часть игры. Самое важное было победить и сфокусироваться на следующих матчах.- Нет. Как я уже говорил, это часть футбола. Иногда не всё получается так, как хочется. У нас были шансы увеличить отрыв и сделать 2:0, 3:0, но мяч не летел в ворота и у соперника появилась вера, что могут перевернуть встречу. Поэтому игра стала сложнее под конец.- Игра будет дома, перед нашими болельщиками и, думаю, мы способны пройти дальше в Кубке. Верю, что у нас есть шансы.- Каждая игра важна. Независимо от того, Кубок это или чемпионат. На каждую игру выходим бороться за победу. Если получится достичь победы в следующем матче, то будем бороться за победу в обоих турнирах.- Это часть футбола. Но сейчас мы на первом месте, всё будет зависеть от нас. Но такие вещи могут иногда происходить.