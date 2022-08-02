По данным источника, в ближайшие пять-семь дней бело-голубые планируют закрыть сделки и подписать контракты сразу с тремя игроками. Сообщается, что один из футболистов – правый защитник.
Ранее в СМИ появилась информация, что руководство "Динамо" почти согласовало трансфер защитника "Монтеррея" Сезара Монтеса. Агент игрока подтвердил слухи о ведении переговоров. Также об интересе к своему клиенту со стороны москвичей заявил представитель футболиста "Орландо Сити" Родриго Шлегеля.
Источник: "Матч ТВ"
СМИ: "Динамо" объявит о подписании трех игроков на этой неделе
"Динамо" может объявить о подписании нескольких футболистов в первую неделю августа.
Фото: РПЛ