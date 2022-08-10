По данным источника, и клуб и футболист заинтересованы в прекращении сотрудничества, поэтому переговоры между сторонами должны завершиться уже в ближайшее время.
Напомним, Хендрикс провел вторую половину прошедшего сезона в голландском "Фейеноорде", где сыграл 14 матчей, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.
Срок его аренды истекает летом 2023 года, однако ранее в СМИ появилась информация, что тренер роттердамцев Арне Слот не рассчитывает на полузащитника в новом сезоне. Сообщалось, что он близок к переходу в "Фортуну", которая выступает во второй немецкой Бундеслиге. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 1,8 млн евро.
Источник: Metaratings
Источник: "Спартак" договаривается с Хендриксом о расторжении контракта
Йоррит Хендрикс близок к расторжению контракта со "Спартаком".
Фото: РПЛ