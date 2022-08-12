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Газзаев – о матче с "Зенитом": ЦСКА как минимум не проиграет

Экс-главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился ожиданиями от матча 5-го тура РПЛ между "армейцами" и "Зенитом".
Фото: "Спорт-Экспресс"
"ЦСКА нужно будет показать свои амбиции и нацеленность на серьезное выступление в национальном первенстве. Для этого у ЦСКА есть все аргументы — хорошие результаты и неплохое качество футбола. Если прогнозировать, то мне кажется, что ЦСКА выиграет, или как минимум не проиграет. Ко всему прочему, Клаудиньо — это серьезная потеря для "Зенита", — цитирует тренера "РБК Спорт".

Матч "Зенит" - ЦСКА пройдет в Санкт-Петербурге 14 августа, стартовый свисток запланирован на 17:30 по московскому времени. Столичный коллектив лидирует в начавшемся сезоне Российской Премьер-лиги – подопечные Владимира Федотова набрали 10 очков в четырех турах.

"Зенит" в предыдущей встрече поделил очки с "Ахматом" - 0:0. Подопечные Сергея Семака опустились на 6-е место в турнирной таблице – на их счету 8 баллов.


Газзаев ЦСКА Зенит Клаудиньо
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