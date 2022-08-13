- Что я знал о России до интереса "Зенита"? Многие знакомые делились впечатлениями о ней после чемпионата мира. Они рассказывали, что Россия - огромная красивая страна, в которой живут очень приятные люди. Так что представления были самые общие. Пусть и позитивные. Знаю ли, кто такой Владимир Путин? Конечно, он довольно популярен в Бразилии, - передает слова Мантуана Sport24.
21-летний атакующий полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан перешел к сине-бело-голубым в июле 2022 года на правах аренды до конца сезона из "Коринтианса". Трансфер бразильского вингера стал частью масштабной сделки между клубами, в рамках которой в "Коринтианс" отправился в аренду нападающий Юри Алберто, а в Санкт-Петербург - атакующий хавбек Мантуан и голкипер Иван. Полузащитник еще не принимал участия в матчах "Зенита", восстанавливаясь после повреждения.
Мантуан - о Путине: конечно, я знаю, кто это, он довольно популярен в Бразилии
Бразильский атакующий полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан рассказал о своих знаниях о России.
Фото: ФК "Зенит"