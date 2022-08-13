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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Локомотив
0 - 0 0 0
Крылья СоветовПерерыв
Зенит
17:00
ЦСКАНе начат
П1 1.54X 4.6П2 5.8
Динамо
20:00
КраснодарНе начат
П1 1.71X 4.1П2 4.7

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Велес
0 - 2 0 2
Уфа2 тайм
Волга
17:00
КАМАЗНе начат
П1 2.95X 3.3П2 2.4
Шинник
19:00
РодинаНе начат
П1 2.45X 3.35П2 2.8

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Астон Вилла
1 - 0 1 0
Эвертон2 тайм
Манчестер Сити
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.08X 12П2 30
Вулверхэмптон
17:00
ФулхэмНе начат
П1 2.28X 3.35П2 3.3
Брайтон
17:00
НьюкаслНе начат
П1 2.42X 3.3П2 3.1
Саутгемптон
17:00
ЛидсНе начат
П1 2.45X 3.5П2 2.9
Арсенал
17:00
Лестер СитиНе начат
П1 1.52X 4.6П2 6
Брентфорд
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.75X 3.65П2 2

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сельта
18:00
ЭспаньолНе начат
П1 1.77X 3.7П2 4.9
Вальядолид
20:00
ВильярреалНе начат
П1 4X 3.5П2 1.98
Барселона
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.26X 6.4П2 11

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Милан
19:30
УдинезеНе начат
П1 1.5X 4.6П2 6.4
Сампдория
19:30
АталантаНе начат
П1 5X 4.1П2 1.68
Лечче
21:45
ИнтерНе начат
П1 9.4X 5.8П2 1.31
Монца
21:45
ТориноНе начат
П1 2.6X 3.25П2 2.9

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
РБ Лейпциг
16:30
КельнНе начат
П1 1.43X 5.2П2 6.8
Байер
16:30
АугсбургНе начат
П1 1.3X 6.2П2 9
Герта
16:30
АйнтрахтНе начат
П1 3.15X 3.65П2 2.24
Хоффенхайм
16:30
БохумНе начат
П1 1.62X 4.5П2 5
Вердер
16:30
ШтутгартНе начат
П1 2.29X 3.6П2 3.05
Шальке-04
19:30
Боруссия МНе начат
П1 3.25X 3.75П2 2.14

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
18:00
РеннНе начат
П1 2.01X 3.75П2 3.65
ПСЖ
22:00
МонпельеНе начат
П1 1.08X 13П2 28
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Мантуан - о Путине: конечно, я знаю, кто это, он довольно популярен в Бразилии

Бразильский атакующий полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан рассказал о своих знаниях о России.
Фото: ФК "Зенит"
- Что я знал о России до интереса "Зенита"? Многие знакомые делились впечатлениями о ней после чемпионата мира. Они рассказывали, что Россия - огромная красивая страна, в которой живут очень приятные люди. Так что представления были самые общие. Пусть и позитивные. Знаю ли, кто такой Владимир Путин? Конечно, он довольно популярен в Бразилии, - передает слова Мантуана Sport24.

21-летний атакующий полузащитник "Зенита" Густаво Мантуан перешел к сине-бело-голубым в июле 2022 года на правах аренды до конца сезона из "Коринтианса". Трансфер бразильского вингера стал частью масштабной сделки между клубами, в рамках которой в "Коринтианс" отправился в аренду нападающий Юри Алберто, а в Санкт-Петербург - атакующий хавбек Мантуан и голкипер Иван. Полузащитник еще не принимал участия в матчах "Зенита", восстанавливаясь после повреждения.


Зенит Путин Мантуан
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