Кварацхелия забил 10 голов за "ПСЖ" в ЛЧ за год - больше только у двух игроков

Хвича Кварацхелия отметился голом в матче с "Челси" (3:0) и довёл счёт своих мячей за "ПСЖ" в Лиге чемпионов до 10.

Фото: Getty Images

Вингер отличился в ответной встрече 1/8 финала и помог команде выйти в следующий раунд.



Как отмечает Opta Sports, с момента дебюта грузинского футболиста в турнире за парижан в феврале 2025 года больше него забили лишь двое. За этот период Килиан Мбаппе записал на свой счёт 17 голов, а Гарри Кейн - 13.