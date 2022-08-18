"Считаю, что Дзюба в силах продолжать карьеру. Если Артем хочет играть в футбол и зарабатывать хорошие деньги, то "Адана Демирспор" — один из самых оптимальных вариантов. Здесь Дзюба может себя показать и реализовать, потому что чемпионат Турции не такой скоростной, может подойти Артему по манере игры", - цитирует Малафеева Sport24.
Напомним, сегодня появилась информация, что Дзюба подписал контракт с "Адана Демирспор", за который выступают Марио Балотелли и Ярослав Ракицкий. Спортивный директор турецкого клуба подтвердил, что "Адана Демирспор" близок к договоренности с россиянином о подписании контракта по системе 1+1.
Дзюба в мае этого года стал свободным агентом после завершения контракта с "Зенитом". С того момента форвард не мог найти себе новую команду. В связи с этим Артем ездил на тренировочные сборы "Рубина", чтобы подготовиться к новому сезону.
Малафеев: "Адана Демирспор" — один из самых оптимальных вариантов для Дзюбы
Экс-голкипер "Зенита" Вячеслав Малафеев поделился мнением о возможном переходе Артема Дзюбы в турецкий "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Зенит"