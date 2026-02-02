Сафонова признали лучшим игроком матча "Страсбург" - "ПСЖ"

Игра 20-го тура чемпионата Франции между "ПСЖ" и "Страсбургом" принесла индивидуальное признание российскому вратарю парижан Матвею Сафонову.

Фото: Getty Images

По итогам встречи именно он был признан лучшим игроком матча.



Ключевым эпизодом стал момент в первом тайме, когда Сафонов не позволил сопернику реализовать пенальти. На 21-й минуте голкипер "ПСЖ" отразил удар с 11-метровой отметки, который исполнял нападающий "Страсбурга" Хоакин Паничелли.



В дальнейшем россиянин ещё несколько раз выручил команду, завершив матч с тремя сейвами и одним пропущенным мячом.

