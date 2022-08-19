"Партнёры у меня, которые занимаются школой "Ювентуса". Академия будет в Москве, площадка уже есть. Планирую открыть её уже осенью. Выбор площадки был за ребятами из "Ювентуса", а финансирование за мной. Я хочу остаться в футболе, детский футбол — это то, чем надо сейчас заниматься", - цитирует функционера "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Хачатурянц займет пост президента "Спартака" вместо Леонида Федуна. Сообщалось, что владелец столичного коллектива с семьей собирается покинуть Россию после того, как уйдет из "Спартака".
Позднее сообщалось о желании Хачатурянца открыть футбольную академию в партнерстве с бизнесменом, который владеет академией туринского "Ювентуса". Старт якобы был запланирован на 2023 год.
Хачатурянц: осенью планирую открыть футбольную академию с партнерами из школы "Ювентуса"
Экс-президент РПЛ Ашот Хачатурянц подтвердил, что собирается открыть в Москве футбольную академию.
Фото: "Спорт-Экспресс"