– "Факел" два года играл в прессингующий футбол, привык так действовать. Но против всех соперников в Премьер-лиге так нельзя – потому вместо работы в верхнем блоке мы переходили в средний, оборонялись ближе к центру поля. Раз сложилось так, что у нас самый дешевый состав в лиге, нужно было выжимать из него максимум. Задачей было отодвинуть игру от собственных ворот. Для этого есть один способ – действовать максимально активно. Парковка автобуса привела бы только к дополнительным энергозатратам наших игроков и большей напряженности у наших ворот. Но мы не могли прессинговать соперника на чужой половине поля все 90 минут, как в ФНЛ. Тут другой уровень исполнителей, скорости, – приводит слова Василенко "Sport24".
По итогам предыдущего сезона Футбольной национальной лиги "Факел" занял второе место, благодаря чему смог выйти в Российскую премьер-лигу напрямую. За 38 игр в ФНЛ команда набрала 74 очка и отстала всего на одно очко от "Торпедо", занявшего первое место. Текущий сезон в РПЛ "Факел" начал с ничейного результата на выезде с "Краснодаром" (2:2), затем поражение от "Ахмата" (1:2), ничья с "Динамо" (3:3), поражение от ЦСКА (1:4), ничья с "Уралом" (0:0) и "Крыльями Советов" (1:1), а также то самое домашнее поражение от "Спартака" (1:4). После этого Василенко провёл ещё две игры в качестве главного тренера "Факела", проиграв "Зениту" в Кубке России (0:2) и "Пари НН" в чемпионате (1:3). Руководство приняло решение расстаться с Олегом Петровичем Василенко и сейчас находится в поиске нового главного тренера. По итогам девяти сыгранных туров "Факел" занимает четырнадцатое место, набрав семь очков.
Василенко: "Факел" два года играл в прессингующий футбол, но играть так в РПЛ нельзя
Бывший главный тренер "Факела" Олег Василенко высказал мнение о возможностях состава воронежского клуба.
Фото: РПЛ