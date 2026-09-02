Карседо раскритиковал игру "Спартака" после победы над "Родиной"

- В первом тайме мы сыграли плохо, позволяли сопернику создавать очень много опасных моментов. И даже скажу, что счёт, на мой взгляд, был несправедливым. "Родина" заслуживала большего. А по второму тайму мы прибавили, были агрессивнее и добились нужного результата, - передаёт слова Карседо "Матч ТВ".
В перерыве тренерский штаб, по словам Карседо, потребовал от футболистов действовать агрессивнее, чаще входить в штрафную площадь и лучше вести единоборства. Красно-белые по итогу победили со счётом 3:1.
"Спартак" набрал семь очков и идёт на первом месте в группе A. Следующий кубковый матч красно-белые вновь проведут с "Родиной" - встреча состоится 15 октября в Химках.