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Карседо раскритиковал игру "Спартака" после победы над "Родиной"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо раскритиковал игру команды в первом тайме встречи Кубка России с "Родиной".
Фото: ФК "Спартак"
Наставник признал, что соперник создавал много опасных моментов и заслуживал большего.

- В первом тайме мы сыграли плохо, позволяли сопернику создавать очень много опасных моментов. И даже скажу, что счёт, на мой взгляд, был несправедливым. "Родина" заслуживала большего. А по второму тайму мы прибавили, были агрессивнее и добились нужного результата, - передаёт слова Карседо "Матч ТВ".

В перерыве тренерский штаб, по словам Карседо, потребовал от футболистов действовать агрессивнее, чаще входить в штрафную площадь и лучше вести единоборства. Красно-белые по итогу победили со счётом 3:1.

"Спартак" набрал семь очков и идёт на первом месте в группе A. Следующий кубковый матч красно-белые вновь проведут с "Родиной" - встреча состоится 15 октября в Химках.

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