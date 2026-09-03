Как сообщает Canarias 7, инцидент произошёл 16 августа на Гран-Канарии, когда 23-летний футболист управлял Porsche. Проверка показала 0,90 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха при максимально разрешённых 0,25 мг. Через три дня Асенсио признал нарушение во время ускоренного судебного разбирательства. Игрока обязали выплатить 14 400 евро и лишили водительских прав на восемь месяцев.
В нынешнем сезоне воспитанник "Реала" пока не выходил на поле из-за травмы. Действующее соглашение защитника с мадридским клубом рассчитано до 2031 года.
Футболиста "Реала" лишили водительских прав за пьяную езду - источник
Защитник "Реала" Рауль Асенсио получил крупный штраф после того, как его остановили за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.
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