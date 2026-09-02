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"Краснодар" почти согласовал переход вингера из "Олимпиакоса" - источник

"Краснодар" приблизился к подписанию вингера "Олимпиакоса" Желсона Мартинша.
Фото: ФК "Олимпиакос"
Как пишет Sport24, стороны практически договорились об условиях перехода 31-летнего футболиста. Российский клуб заплатит за Мартинша 5 миллионов евро. Ещё 1 миллион евро греческая команда сможет получить в виде бонусов. Ожидается, что трансфер будет завершён в ближайшие дни.

В прошлом сезоне Мартинш принял участие в 27 матчах чемпионата Греции и отметился тремя забитыми мячами.

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