Как пишет Sport24, стороны практически договорились об условиях перехода 31-летнего футболиста. Российский клуб заплатит за Мартинша 5 миллионов евро. Ещё 1 миллион евро греческая команда сможет получить в виде бонусов. Ожидается, что трансфер будет завершён в ближайшие дни.
В прошлом сезоне Мартинш принял участие в 27 матчах чемпионата Греции и отметился тремя забитыми мячами.
"Краснодар" почти согласовал переход вингера из "Олимпиакоса" - источник
"Краснодар" приблизился к подписанию вингера "Олимпиакоса" Желсона Мартинша.
Фото: ФК "Олимпиакос"