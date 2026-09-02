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Стало известно, сколько "Зенит" потратит на товарищеский матч с "Трабзонспором" - источник

"Зенит" потратит около 35 миллионов рублей на организацию товарищеского матча с "Трабзонспором", который запланирован на 15 ноября в Санкт-Петербурге.
Фото: ФК "Зенит"
Как сообщает телеграм-канал "Mash на спорте". петербургский клуб возьмёт на себя расходы на чартер для турецкой команды, проживание футболистов и сотрудников в пятизвёздочном отеле, страховку игроков и логистику.

При этом отмечается, что украинцы Арсений Батагов и Руслан Малиновский в Санкт-Петербург не приедут. Одним из главных участников встречи должен стать Мохамед Салах, однако его приезд пока не гарантирован. В день матча "Зенита" и "Трабзонспора" сборная Египта сыграет с Малави, и футболист может получить вызов в национальную команду.

"Зенит" рассчитывает компенсировать затраты за счёт продажи билетов, атрибутики и рекламных поступлений.

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