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Дубль Солари принёс "Спартаку" победу над "Родиной" в Кубке России

"Спартак" одержал победу над "Родиной" в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
Встреча в Москве завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.

Первой отличилась "Родина": на 31-й минуте Иван Тимошенко реализовал пенальти. Ещё до перерыва Роман Зобнин восстановил равенство, забив на 35-й минуте.

Во втором тайме Пабло Солари вывел "Спартак" вперёд на 65-й минуте, а на 78-й оформил дубль и установил окончательный счёт - 3:1.

Кубок России

Путь РПЛ. Группа А. 3 тур

Голы: Зобнин, 36, Солари, 65, 78 - Тимошенко, 31 (пен).

"Спартак": Помазун, Денисов (Джику, 72), Ву, Парада, Зобнин (Саусь, 80), Дмитриев (Сорокин, 72), Пруцев, Жедсон Фернандеш, Маркиньос (Полех, 72), Солари, Даку (Угальде, 46).

"Родина": Айдаров, Дятлов, Тананеев, Крижан, Сокол (Бессмертный, 62), Мусаев, Посо (Рейна, 62), Бакаев (Абдусаламов, 46), Ушатов, Гордюшенко (Максименко, 62), Тимошенко (Гарибян, 80).

Предупреждения: Пруцев, 22, Солари, 32

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