Дубль Солари принёс "Спартаку" победу над "Родиной" в Кубке России

Встреча в Москве завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-белых.
Первой отличилась "Родина": на 31-й минуте Иван Тимошенко реализовал пенальти. Ещё до перерыва Роман Зобнин восстановил равенство, забив на 35-й минуте.
Во втором тайме Пабло Солари вывел "Спартак" вперёд на 65-й минуте, а на 78-й оформил дубль и установил окончательный счёт - 3:1.
Кубок России
Путь РПЛ. Группа А. 3 тур
Голы: Зобнин, 36, Солари, 65, 78 - Тимошенко, 31 (пен).
"Спартак": Помазун, Денисов (Джику, 72), Ву, Парада, Зобнин (Саусь, 80), Дмитриев (Сорокин, 72), Пруцев, Жедсон Фернандеш, Маркиньос (Полех, 72), Солари, Даку (Угальде, 46).
"Родина": Айдаров, Дятлов, Тананеев, Крижан, Сокол (Бессмертный, 62), Мусаев, Посо (Рейна, 62), Бакаев (Абдусаламов, 46), Ушатов, Гордюшенко (Максименко, 62), Тимошенко (Гарибян, 80).
Предупреждения: Пруцев, 22, Солари, 32