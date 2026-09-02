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"Он антифутбольный какой-то". Булыкин раскритиковал действующий формат Кубка России

Экс-футболист сборной России Дмитрий Булыкин в беседе с Rusfootball.info заявил, что не смотрит матчи Кубка России.
Фото: ФК "Спартак"
По его мнению, матчи турнира теряют зрительский интерес из-за позднего времени начала встреч и использования командами резервных составов.

- Если бы не играл "Спартак", то лично я не смотрел бы этот матч. Мне вообще не нравится и непонятен данный формат Кубка России. Он, по сути, антифутбольный какой-то. Такие матчи смотреть неинтересно.

Играют вторые составы, время позднее - кто это будет смотреть? Думаю, самим игрокам тоже не особо интересен данный формат. Нужно вернуться к нормальному формату кубка, а именно, чтобы были игры на вылет. Тогда и будет интерес, - сказал Булыкин.

"Спартак" набрал 7 очков и лидирует в таблице группы A. "Родина" с 3 очками - на последней строчке. В следующем кубковом матче "Спартак" сыграет с "Родиной" в гостях 15 октября.

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