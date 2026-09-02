"Он антифутбольный какой-то". Булыкин раскритиковал действующий формат Кубка России

Фото: ФК "Спартак"

Играют вторые составы, время позднее - кто это будет смотреть? Думаю, самим игрокам тоже не особо интересен данный формат. Нужно вернуться к нормальному формату кубка, а именно, чтобы были игры на вылет. Тогда и будет интерес, - сказал Булыкин.