"Он антифутбольный какой-то". Булыкин раскритиковал действующий формат Кубка России

- Если бы не играл "Спартак", то лично я не смотрел бы этот матч. Мне вообще не нравится и непонятен данный формат Кубка России. Он, по сути, антифутбольный какой-то. Такие матчи смотреть неинтересно.
Играют вторые составы, время позднее - кто это будет смотреть? Думаю, самим игрокам тоже не особо интересен данный формат. Нужно вернуться к нормальному формату кубка, а именно, чтобы были игры на вылет. Тогда и будет интерес, - сказал Булыкин.
"Спартак" набрал 7 очков и лидирует в таблице группы A. "Родина" с 3 очками - на последней строчке. В следующем кубковом матче "Спартак" сыграет с "Родиной" в гостях 15 октября.