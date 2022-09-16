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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
12:00
АхматНе начат
П1 3.2X 3.3П2 2.35
Торпедо
14:00
ЦСКАНе начат
П1 9.6X 5.4П2 1.33
Ростов
16:30
Крылья СоветовНе начат
П1 1.98X 3.6П2 3.9
Динамо
19:00
ЗенитНе начат
П1 5.4X 4.2П2 1.62

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вулверхэмптон
14:30
Манчестер СитиНе начат
П1 8.6X 5.4П2 1.35
Брайтон
Перенесён
Кристал Пэлас
Ньюкасл
17:00
БорнмутНе начат
П1 1.47X 4.6П2 7
Тоттенхэм
19:30
Лестер СитиНе начат
П1 1.55X 4.6П2 5.6

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Мальорка
15:00
АльмерияНе начат
П1 2.07X 3.3П2 3.95
Барселона
17:15
ЭльчеНе начат
П1 1.1X 11П2 25
Валенсия
19:30
СельтаНе начат
П1 2.4X 3.2П2 3.2
Атлетик
22:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 1.58X 4.1П2 6.2

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Болонья
16:00
ЭмполиНе начат
П1 2.2X 3.4П2 3.4
Специя
19:00
СампдорияНе начат
П1 2.75X 3.2П2 2.75
Торино
21:45
СассуолоНе начат
П1 1.88X 3.65П2 4.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Аугсбург
16:30
БаварияНе начат
П1 14X 8.6П2 1.18
Штутгарт
16:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.3X 3.6П2 3.05
Байер
16:30
ВердерНе начат
П1 1.68X 4.4П2 4.6
Боруссия Д
16:30
Шальке-04Не начат
П1 1.41X 5.4П2 7
Боруссия М
19:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 3.05X 3.65П2 2.3

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
18:00
СтрасбурНе начат
П1 2.5X 3.45П2 2.85
Лилль
22:00
ТулузаНе начат
П1 1.78X 4П2 4.4
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Асхабадзе: нет никакой уверенности, что Fan ID не снизит посещаемость домашних матчей "Факела"

Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе высказал неуверенность, что посещаемость домашних матчей воронежцев останется на прежнем уровне после введения Fan ID.
Фото: РИА Новости
"Есть ли уверенность в сохранении посещаемости домашних матчей команды после введения Fan ID? У меня никакой уверенности быть не может. Мы посмотрим, как это будет дальше… У нас уже не присутствует активный сектор за воротами, это определенный бойкот", - цитирует функционера Sport24.

Напомним, начиная с этого сезона, наличие карты болельщика стало обязательным требованием при посещении матчей Российской Премьер-лиги. В ответ на введение закона объединения активных фанатов части клубов чемпионата объявили о прекращении посещения матчей первенства.

"Факел" по итогам 9-ти туров РПЛ записал на свой счет 7 очков и располагается в зоне стыковых матчей – на 14-й строчке чемпионата страны.


Асхабадзе Факел Fan ID
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