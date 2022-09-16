"Есть ли уверенность в сохранении посещаемости домашних матчей команды после введения Fan ID? У меня никакой уверенности быть не может. Мы посмотрим, как это будет дальше… У нас уже не присутствует активный сектор за воротами, это определенный бойкот", - цитирует функционера Sport24.
Напомним, начиная с этого сезона, наличие карты болельщика стало обязательным требованием при посещении матчей Российской Премьер-лиги. В ответ на введение закона объединения активных фанатов части клубов чемпионата объявили о прекращении посещения матчей первенства.
"Факел" по итогам 9-ти туров РПЛ записал на свой счет 7 очков и располагается в зоне стыковых матчей – на 14-й строчке чемпионата страны.
Асхабадзе: нет никакой уверенности, что Fan ID не снизит посещаемость домашних матчей "Факела"
Генеральный директор "Факела" Роман Асхабадзе высказал неуверенность, что посещаемость домашних матчей воронежцев останется на прежнем уровне после введения Fan ID.
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