"Мы обыграли всех конкурентов? "Ростов" еще есть, "Краснодар", они сейчас прут. Второй круг еще. Все самое интересное впереди. То есть еще верю в интригу? Конечно, верю", - цитирует Кержакова Sport24.
"Зенит" в 10-м туре РПЛ оказался сильнее "Динамо" (2:0). Голами в составе сине-бело-голубых отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. Ранее петербуржцы обыграли "Локомотив" (5:0), ЦСКА (2:1) и "Спартак" (2:1).
После 10 туров в активе "Зенита" 26 набранных очков. Команда Сергея Семака на четыре очка опережает "Ростов", который занимает второе место в турнирной таблице.
Михаил Кержаков: обыграли всех конкурентов? Еще есть "Ростов", "Краснодар". Верю в интригу
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков рассказал, что еще верит в интригу в РПЛ после победы над "Динамо" (2:0).
Фото: ФК "Зенит"