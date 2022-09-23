"Если я не ошибаюсь, им предлагали сотрудничество. Не знаю, на каких условиях. Их это не устроило. Абсолютно нормально. Но надо понимать: парней никто не выгонял. Если бы это случилось, то можно было бы назвать несправедливостью… Но они сделали другой выбор", - цитирует голкипера "Чемпионат".
Оздоев и Дзюба покинули "Зенит" этим летом – у футболистов истекли контракты с клубом, стороны не стали подписывать новые соглашения.
Дзюба на правах свободного агента перешел в "Адана Демирспор", успел выйти на поле в трех матчах чемпионата Турции и забил гол.
Оздоев подписал контракт с турецким "Фатих Карагюмрюк" и принял участие в шести встречах национального первенства.
М. Кержаков: никто Оздоева и Дзюбу из "Зенита" не выгонял
Вратарь "Зенита" Михаил Кержаков поделился мнением об уходе из клуба форварда Артема Дзюбы и полузащитника Магомеда Оздоева.
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