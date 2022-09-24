– Не знаю, откуда идет такая информация, которая не соответствует действительности. Насколько я знаю, два клуба между собой связывались, никаких проблем нет. Игра состоится. Мы готовимся к этой игре, никакой отмены не будет. Проблем нет, игра состоится. Могут ли призвать кого-то из нашей команды? Сложно ответить на этот вопрос. Вы же понимаете, что сейчас в стране происходит. Ни одна команда не сможет точно сказать, – цитирует Новикова "РБ Спорт".
Напомним, что ранее главный тренер "СтавропольАгроСоюз" рассказал о том, что нескольких игроков клуба могут быть призваны в Вооруженные силы РФ в рамках частичной мобилизации. 5 октября любительская команда, ставшая настоящим открытием, должна сыграть с "Нефтехимиком" из Первой лиги в рамках четвертого раунда "Пути регионов" Кубка России. До этого "СтавропольАгроСоюз" обыграл три команды из Второй лиги. По итогам десяти сыгранных туров Первой лиги "Нефтехимик" Кирилла Новикова занимает девятую строчку в турнирной таблице.
Кирилл Новиков – об игре со "СтавропольАгроСоюзом": мы готовимся к этой игре, никакой отмены не будет
Главный тренер "Нефтехимика" Кирилл Новиков рассказал о подготовке команды к матчу 1/32 финала Кубка России против "СтавропольАгроСоюз".
Фото: «БИЗНЕС Online»