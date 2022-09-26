О планах восстановить "Спартак-2" рассказал новый председатель совета директоров красно-белых Александр Матыцын.
23 мая руководство "Спартака" объявило о решении закрыть вторую команду в целях сокращения расходов. Прошлый сезон "Спартак-2" провел в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).
"Мы рассматриваем вопрос по восстановлению "Спартака-2", в котором играют молодые игроки, выступая в дивизионе более низкого уровня, чем основная команда. Эта задача в полной мере соответствует стратегической цели по усилению спортивной вертикали и развитию детско-юношеского спорта", - приводит слова функционера ТАСС.
"Спартак-2" был основан в 2013 году. По итогам сезона-2014/15 фарм-клуб красно-белых получил право повышения из ПФЛ в ФНЛ. Во втором по силе футбольном дивизионе России "Спартак-2" выступал вплоть до своего закрытия.
Первая команда "Спартака" в нынешнем сезоне после 10-ти туров Российской Премьер-лиги (РПЛ) занимает 5-е место, имея в своем активе 19 очков.
Матыцын рассказал о планах по восстановлению "Спартака-2". Клуб был закрыт в мае
Новое руководство "Спартака" намерено восстановить вторую команду красно-белых.
Фото: ФК "Спартак"