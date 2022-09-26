- Набрал ли кондиции после болезни Пиняев? Нельзя сказать окончательно, что набрал, но Сергей уже близок к тому состоянию, в котором начинал чемпионат. Все-таки была пауза, лечение, поэтому перерыв на сборные для него очень кстати. Игровой тонус еще надо возвращать, - передает слова Корниленко "Чемпионат".
17-летний атакующий полузащитник "Крыльев Советов" Сергей Пиняев во время одной из тренировок после матча 1 тура Российской премьер-лиги был доставлен в больницу с резким ухудшением работы органов дыхания. Футболисту был поставлен диагноз пневмоторакс, из-за которого он пропустил 6 матчей РПЛ. Всего в текущем сезоне Пиняев сыграл в 5 матчах во всех турнирах, и в последнем из них - в выездной игре 10 тура против "Ростова" (1:2) - отметился красивым голом ударом в дальнюю "девятку" от линии штрафной.
Корниленко рассказал о состоянии Пиняева
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко прокомментировал набор кондиций после перенесенной болезни 17-летнего полузащитника Сергея Пиняева.
Фото: ПФК "Крылья Советов"