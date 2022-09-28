– Кокорина и Дзюбу в летнее трансферное окно "Сочи" не рассматривал. Хотел бы я вновь увидеть Сашу в качестве игрока нашей команды? Я бы просто хотел его увидеть. Надо у него спрашивать, хочет ли он к нам, – передает слова Ротенберга "РБ Спорт".
Артем Дзюба летом 2022 года перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор". По окончании предыдущего сезона у него закончился срок действия контракта с "Зенитом". До переезда в Турцию тренировался и поддерживал форму в расположении казанского "Рубина". Александр Кокорин отправился в годичную аренду в кипрский "Арис" из итальянской "Фиорентины". Кокорин и Дзюба ранее уже играли вместе – за "Зенит" и сборную Россию.
Ротенберг высказался о возможных трансферах Дзюбы и Кокорина в "Сочи"
Президент футбольного клуба "Сочи" Роман Ротенберг прокомментировал потенциальные переходы в клуб Артема Дзюбы и Александра Кокорина.
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