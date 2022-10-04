Ранее стало известно, что Малком, а также Клаудиньо, хотят получить российское гражданство.
"Что поразило меня в России? Как ни странно, жара! Летом тут бывает так жарко, как не бывает в Бразилии. Второе - снег. Мне всегда хотелось узнать, что это вообще такое, какой он на ощупь? И оказалось, что это крутая штука!
Ну и третье: открытые и веселые люди. Мне вообще показалось, что русские очень похожи на бразильцев: у них широкая душа, они готовы сделать все, чтобы помочь тебе, если видят, что ты с чем-то не справляешься", - приводит слова Малкома Lenta.ru
Полузащитник Малком перешел в "Зенит" летом 2019 года из "Барселоны" за 40 млн евро. Действующий контракт бразильца с петербургским клубом рассчитан до лета 2027 года, соглашение было продлено в июле текущего года.
В нынешнем сезоне 25-летний футболист сыграл в 14 матчах во всех турнирах, на его счету 8 голов и 7 результативных передач. В общей сложности Малком провел за "Зенит" 89 матчей, в которых забил 24 мяча и стал автором 22 голевых пасов.
"Зенит" единолично возглавляет таблицу РПЛ, набрав в 11 матчах 29 очков.
Малком назвал три вещи, которые удивили его в России
Полузащитник "Зенита" Малком рассказал, что его поразило в России.
Фото: ФК "Зенит"