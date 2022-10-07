Напомним, ранее были опубликованы составы "Факела" и "Зенита" на очную встречу, которая состоится в рамках 12-го тура РПЛ. В заявке сине-бело-голубых не оказалось нападающего Ивана Сергеева.
По сведениям источника, Сергеев пропускает игру из-за небольшого недомогания. Тренерский штаб "Зенита" решил не рисковать здоровьем игрока. В нынешнем сезоне в активе Сергеева 14 матчей во всех турнирах, в которых он забил 5 мячей и отдал 4 результативные передачи.
Встреча между "Факелом" и "Зенитом" пройдет в Воронеже. Матч стартует в 14:00 по московскому времени.
Источник: "Матч ТВ"
"Матч ТВ": Сергеев пропускает матч с "Факелом" из-за недомогания
Стало известно, почему форвард "Зенита" Иван Сергеев не сыграет с "Факелом".
Фото: ФК "Зенит"